Бали, Индонезия, , 14:30 — REGNUM Специальное миграционное бюро острова Бали отказало во въезде в страну 17 иностранным гражданам потому, что они недавно были на территории Китая, сообщает информационное агентство Antara.

Согласно истории путешествий, эти иностранные граждане были в Китае в течение последних 14 дней.

Издание отмечает, что среди граждан, которым было отказано во въезде в страну, были двое жителей России, один — из Румынии, четверо иностранцев из Бразилии, трое — из Армении, один — из Новой Зеландии, один — с Украины, один — из Великобритании, двое — из Марокко, а также двое граждан из Китая.

По данным миграционной службы, «иностранным гражданам было отказано во въезде на территорию Индонезии на основании постановления, согласно которому иностранцам, посетившим Китай в течение последних 14 дней, не разрешается въезжать или путешествовать по территории Индонезии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители провинции Западная Суматра в Индонезии выступили против визита 150 туристов из Китая, которые хотели посетить регион, из-за распространения коронавируса.

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