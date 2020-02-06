Ульяновск, , 14:26 — REGNUM В Ульяновске предлагают ужесточить наказание за неуплату алиментов. В частности, привлечь в «качестве соучастников» родственников неплательщиков алиментов, если они скрывают имущество должника, и установить минимальный размер обязательной выплаты по алиментам. Эти инициативы были предложены на рабочем совещании под председательством губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, сообщается на сайте городской думы Ульяновска.

Помимо столичных парламентариев, в заседании приняли участие представители профильных ведомств, главный судебный пристав Ульяновской области Андрей Тагаев, глава Ульяновска Сергей Панчин. Член фракции «Единая Россия» в городской думе Оксана Муллина выступила за ужесточение законодательства в части выплаты алиментов, высказав мнение, что «необходимы более кардинальные меры»:

«Мы предлагаем законодательную инициативу в части усиления наказания статьи 157 («Неуплата средств на содержание детей». — Прим. ИА REGNUM) за неуплату алиментов, в том числе привлечение в качестве соучастников родственников, которые скрывают имущество алиментщиков, на которых можно было бы обратить взыскание. Также необходимо установить законодательно тот минимум, ниже которого алименты не могут ни начисляться, ни взыскиваться».

О том, кто именно подразумевается под «мы» и как восприняли данные идеи высокопоставленные чиновники, не сообщается.

Губернатор Сергей Морозов на своей странице в «Фейсбуке» отмечает, что долги по алиментам в Ульяновской области составляют почти 1 млрд рублей. Он подчёркивает, что хотя «по закону и по совести родители несут обязанность по содержанию ребёнка, они часто не делают этого».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2020 года Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект депутатов фракции «Справедливая Россия» по установлению минимального размера алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Подробнее: Госдума отказалась вводить минимальный размер алиментов