Москва, , 14:25 — REGNUM Депутаты Госдумы должны принять все меры, которые не допустят резких скачков цен в аптеках в связи с распространением какого-либо типа инфекции. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Мы должны сделать все, чтобы ни аптечные сети, ни поставщики не использовали ситуации подобные, которые вчера обсуждались на встрече с президентом, когда за несколько дней с полутора рублей до 100 рублей выросли цены на маски, когда на другие медикаменты произошел сумасшедший рост. Вот это безумие необходимо исключить», — отметил Неверов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции уже разработали необходимые в связи с ситуацией поправки в законодательство и планируют в ближайшее время обсудить его на пленарном заседании. При этом, отметил он, депутатам уже сейчас следует активно следить за ситуацией.

«Коллеги, нам необходимо и заходить в аптеки и смотреть, что происходит для того, чтобы не допустить вот такого безобразия, которое сейчас происходит на волне нагнетения этой эпидемии коронавируса. Мы все должны сделать, чтобы такого роста цен больше не происходило», — заявил Неверов.