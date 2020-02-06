Нур-Султан, , 14:23 — REGNUM Правительство Казахстана ввело запрет на экспорт медицинских масок по причине неэтичного поведения производителей. Об этом 6 февраля заявил представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип, сообщает InBusiness.

«Мы хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьютеров масок: они продавали запасы в Китай», — сказал представитель минздрава.

Ахметшарип добавил, что кроме запрета на экспорт масок правительство Казахстана прорабатывает вопрос поставок из-за рубежа. Это связано с растущим спросом на маски внутри Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов заявил, что правительство республики выделило 3,5 млрд тенге ($9,2 млн) на борьбу с распространением коронавируса.

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