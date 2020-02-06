Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Митинг возле офиса нефтегазовой компании Frontera Resources в Тбилиси 6 февраля провели бывшие сотрудники предприятия. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Протестующие рассказали журналистам, что в компании задолжали 84 работникам заработную плату за 11 месяцев. Общая сумма задолженности более 1 млн лари (порядка $350 тыс.). Кроме того, в конце 2019 года, перед началом новогодних праздников, сотрудники были уволены с работы.

Протестующие требуют выплатить полагающуюся им зарплату и вернуть на их работу.

Стоит отметить, что ряд членов Конгресса США в январе написали письма премьер-министру Грузии Георгию Гахарии, в которых потребовали прекратить гонения на американские компании и в качестве примера привели Frontera Resources. Между тем Корпорация газа в Грузии судится с этой компанией из США в Международном арбитражном суде.