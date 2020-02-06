Липецк, , 14:14 — REGNUM В Липецке учительница первого класса школы № 21 подала заявление об увольнении после того, как её обвинили в предвзятом отношении к детям, чьи родители не могут ежемесячно сдавать крупные суммы «на нужды класса». Об этом рассказала мэр Липецка Евгения Уваркина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, одна из матерей пожаловалась, что скромный бюджет многодетной семьи с трудом выдерживает ежемесячные сборы родительского комитета. Одни из последних приобретений класса — принтер и кулер. Деньги за кулер ей вернул комитет, однако потом классная руководительница запретила пить воду из кулера мальчику, родитель которого не вложились в покупку.

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Также на учительницу жаловались из-за ремарок о материальном положении некоторых семей, которые она позволяла себе в присутствии всего класса. На ухудшение отношения пожаловались сразу несколько учеников, родители которых конфликтовали с руководительницей или родительским комитетом. Несмотря на то, что в мэрии пообещали разобраться с ситуацией, чиновники, судя по всему, уже встали на сторону учительницы.

«Классного руководителя, вижу, многие родители очень поддерживают (некоторые даже специально ради этого учителя пришли в класс). Надеюсь, она заберёт заявление об уходе, которое написала после этой ситуации», — написала Уваркина в своём блоге.

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