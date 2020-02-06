Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM Из больницы в Стамбуле выписаны два гражданина Казахстана, которые пострадали в результате аварийной посадки самолета. Об этом сообщили 6 февраля в казахстанском МИД.

Один из граждан Казахстана получил незначительные травмы. После осмотра медиков он отказался от госпитализации. Второй пассажир выписан 6 февраля после кратковременного лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля пассажирский самолет авиакомпании Pegasus совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула. В результате аварии погибли три человек, еще 179 — пострадали.

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