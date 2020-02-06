Москва, , 14:09 — REGNUM Из Китая в Россию в период с 6 по 29 февраля должно вылететь в общей сложности 1765 пассажиров. Об этом 6 февраля пресс-служба Министерства транспорта России.

«Всего 1 765 пассажиров-граждан РФ, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию (из КНР — ред)», — говорится в сообщении ведомства.

При этом указывается, что только за 5 февраля из Китая в Россию было перевезено в общей сложности 1782 пассажира.

«Из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полеты в Китай, на настоящее время рейсы продолжают выполнять «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». «Уральские авиалинии» планируют завершить программу полетов в/из Китая 7 февраля. По решению эксплуатантов отменены рейсы авиакомпаний «Аврора» и «Якутия», — также уточняется в сообщении Минтранса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Китая намерены сохранить регулярное воздушное сообщение с другими странами, несмотря на вспышку коронавируса.l