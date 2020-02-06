Посёлок Переволоцкий, Оренбургская область, , 13:42 — REGNUM В Переволоцком районе Оренбургской области вор украл из магазина ящик для пожертвований. Деньги предназначались для лечения детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Возбуждено административное дело. За кражу денег задержан житель райцентра Переволоцкий.

По данным полиции, молодой человек украл ящик с деньгами, на улице вытащил денежные средства и скрылся. Установлено, что мужчина неоднократно судим.

Свои действия оренбуржец объяснил тем, что в момент кражи находился в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствием денег.