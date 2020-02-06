Москва, , 13:39 — REGNUM В Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра и гололедицы продлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение о ветре действует до 18:00 7 февраля, о гололедице — до 12:00 8 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, сегодня, 6 февраля, в Москве усилится ветер. Температура воздуха в Москве составит от — 1 до — 3 градусов, в Подмосковье — от нуля до — 5 градусов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Читайте также: Половина месячной нормы осадков выпадет в Москве в начале февраля

Читайте развитие сюжета: МЧС: Москву и Подмосковье накроют метели и снежные заносы