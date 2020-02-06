Махачкала, , 13:58 — REGNUM Крупную партию зараженных томатов, следующую в Россию из Ирана, задержали в Дагестане. Общий вес опасной продукции превышал 19 тонн, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

Партию задержали в ходе карантинного фитосанитарного контроля на одном из складов временного хранения. Основанием для этого стало заключение специалистов о наличии в овощах опасного вредителя — южноамериканской томатной моли, которая вызывает болезни растений.

Зараженная продукция возвращена обратно в Иран, а владельцу груза теперь грозит административная ответственность.