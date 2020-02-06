Нур-Султан, , 13:32 — REGNUM Размер штрафа за нарушение прав потребителей в Казахстане планируют поднять до 10−50 минимальных расчетных показателей (МРП) ($70,2−351). Об этом 6 февраля заявил журналистам заместитель министра торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев в Мажилисе (парламенте) Казахстана.

По его словам, в Казахстане планируется создать условия по самостоятельному решению споров между продавцом и покупателем. В настоящее время для защиты своих прав потребители вынуждены обращаться в суд.

Торебаев считает, что сумма штрафа для продавца окажется значительной, поэтому вопрос выгоднее будет решить без судебных исков. «В противном случае продавец будет обязан заплатить штраф, который значительно превысит решение вопроса по мировой», — добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции Казахстана подал иск против авиакомпании Bek Air.

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