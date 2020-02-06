Рязань, , 13:36 — REGNUM Мясные охлаждённые полуфабрикаты, не соответствующие требованиям технических регламентов, нашли в одном из гипермаркетов сети «Перекрёсток» в Рязани. Специалисты исследовали образцы продукции и пришли к выводу, что в торговой точке не соблюдаются правила хранении и реализации мяса. Общая сумма штрафов сети составила почти 500 тысяч рублей, сообщили 6 февраля в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

Для лабораторных исследований были отобраны свиные и куриные охлаждённые полуфабрикаты. В них эксперты обнаружили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Компании назначили административный штраф в размере 300 тысяч рублей, который сеть оплатила. В гипермаркете также нашли другую обезличенную мясную продукцию, специалисты зафиксировали несоблюдение температурных режимов в производственных помещениях, полуфабрикаты не вовремя проходили лабораторные исследования в рамках производственного контроля предприятия.

Общая сумма наложенных штрафов на компанию и виновных должностных лиц составила 450 тысяч рублей. Внеплановые проверки магазинов прошли в ноябре — декабре 2019 года.