Магнитогорск, Челябинская область, 6 февраля 2020, 13:31 — REGNUM В челябинском Магнитогорске сотрудники аэропорта не проводили женщину с 12-летним ребёнком-инвалидом до самолёта и не предоставили специальное подъёмное устройство. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл в декабре. Мать ребёнка заранее сообщила в службу наземного обслуживания аэропорта о том, что ему нужны специальные условия перевозки и спецсредства для передвижения. Но этого предоставлено не было.
Гендиректору аэропорта прокуратура внесла представление. В итоге были приняты меры по устранению нарушений законодательства. Четверо сотрудников понесли дисциплинарную ответственность.
Кроме того, в отношении старшего агента службы наземного обслуживания заведены административные дела.