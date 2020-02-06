Магнитогорск, Челябинская область, , 13:31 — REGNUM В челябинском Магнитогорске сотрудники аэропорта не проводили женщину с 12-летним ребёнком-инвалидом до самолёта и не предоставили специальное подъёмное устройство. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл в декабре. Мать ребёнка заранее сообщила в службу наземного обслуживания аэропорта о том, что ему нужны специальные условия перевозки и спецсредства для передвижения. Но этого предоставлено не было.

Гендиректору аэропорта прокуратура внесла представление. В итоге были приняты меры по устранению нарушений законодательства. Четверо сотрудников понесли дисциплинарную ответственность.

Кроме того, в отношении старшего агента службы наземного обслуживания заведены административные дела.