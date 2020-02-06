Москва, , 13:27 — REGNUM Таганский суд Москвы 13 февраля рассмотрит дело об административном нарушении в отношении Facebook и Twitter, за невыполнение требований Роскомнадзора по локализации баз данных российских пользователей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Судебный участок №374 Таганского района Москвы 13 февраля рассмотрит дело об административном правонарушении Twitter Inc. и Facebook Inc.», — сообщили в пресс-службе.

Иск был подан в конце января в связи с отказом компаний предоставлять в установленный срок сведений о выполнении требований Роскомнадзора о локализации баз данных российских пользователей данных сетей, на серверах, расположенных на территории РФ. Что является нарушением 8 статьи 13.11 КоАП РФ — штраф до 6 миллионов рублей.

Поправки в закон о персональных данных вступили в силу 1 июля 2017 года. По ним операторы обязаны хранить и обрабатывать личные данные граждан РФ.