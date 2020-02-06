Киев, 6 февраля 2020, 13:28 — REGNUM На борту лайнера Diamond Princess, у пассажиров которого был выявлен китайский коронавирус 2019-nCoV, нет больных граждан Украины, сообщило 6 февраля министерство здравоохранения Украины.
Всего на борту судна находится 25 граждан Украины, все они — члены экипажа Diamond Princess.
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Судно стоит на рейде у берегов Японии. 4 февраля власти Японии поставили его на двухнедельный карантин. Медики изучают состояние пассажиров и членов экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Тайваня запретили международным круизным лайнерам заходить в гавани острова.
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