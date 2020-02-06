Цхинвал, , 13:30 — REGNUM Создать родительский комитет при министерстве обороны Южной Осетии распорядился глава минобороны республики Ибрагим Гассеев. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

О планах создать комитет глава военного министерства сообщил в докладе о подведении итогов вооруженных сил за 2019 год.

«В 2020 году создать родительский комитет, на регулярной основе под руководством воспитательных органов, проводить заседания, на которые выносить вопросы повседневной жизни и деятельности солдата срочной службы, курсанта военных училищ, другие вопросы», — приводит пресс-служба слова Гассеева.

Он рассказал, что в комитет будут включены родители тех, кто проходит службу в рядах Вооруженных сил Абхазии. Гассеев отметил, что матери должны знать, в каких условиях проходят военную службу их сыновья. Кроме того, актив комитета, как заявил глава минобороны, сможет принимать участие в общественной жизни воинских подразделений.