Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM В столице Среднего Урала зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 3 по 5 февраля 2020 года в городе зарегистрировали 11 тысяч 726 случаев подобных заболеваний. Это выше на 24% показателей заболеваемости прошлой недели.

В Екатеринбурге зафиксировали 43% всех случаев заболевания ОРВИ, что удалось зарегистрировать за последние три дня в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области обследовал 19 граждан, заболевших ОРВИ после прибытия из Китая. К счастью, у болеющих не нашлось следов коронавируса.

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