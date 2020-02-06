Петрозаводск, , 13:29 — REGNUM К столетию создания Республики Карелия ОАО «Российские железные дороги» планируют возвести новый пешеходный мост и отремонтировать подземный тоннель рядом с вокзалом Петрозаводска. Намечен железнодорожниками и ряд других транспортных проектов в республике. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Среди крупных проектов 2020 года — строительство нового пешеходного моста, который свяжет площадь Гагарина и район Перевалки вблизи вокзала Петрозаводска. Помимо этого предполагается ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожными путями, расположенного в створе улицы М. Горького в Петрозаводске. Он будет осуществляться за счет средств РЖД, предположительно, работы потребуют порядка семи миллионов рублей.

«Кроме того, будут проведены работы по благоустройству объектов железнодорожной инфраструктуры, сделаны новые шаги в части развития транспортного сообщения», — отметили в ОЖД.

Помимо этого, в будущем руководство ОЖД и правительство Карелии планируют совместно развить транспортную доступность востребованного туристического объекта Соловецкий архипелаг. Для этих целей планируется усовершенствовать вокзальную инфраструктуру в Кеми и Беломорске.

Отметим, что сейчас ОАО «РЖД» проводит в Карелии комплексную работу по развитию инфраструктуры. Так в республике полным ходом идет ремонт железнодорожного вокзала в Медвежьегорске и реконструкция вокзала в Петрозаводске.

Кроме того, в честь юбилея Карелии РЖД запускает февральское и мартовское сообщение между Москвой и горным парком Рускеала, при том что к конечной станции от Сортавала пассажиров будет доставлять ретропоезд «Рускеальский Экспресс».

Также к Петрозаводску будут пущены поезда «Ласточка» из Пскова и между Санкт-Петербургом и Сортавалой.

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