Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM На федеральных трассах в Ростовской области организована круглосуточная работа снегоуборочной техники. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград.

В настоящее время на автодорогах работает более 60 единиц дорожной техники, израсходовано свыше 3 тыс. тонн песко-соляной смеси для обработки проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что в Ростовской области за несколько часов выпало рекордное количество снега, в связи с чем на нескольких трассах ограничено движение пассажирского транспорта.

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