Варшава, , 13:15 — REGNUM Более 440 нумизматических объектов было изъято сотрудниками польской налогово-таможенной администрации на пограничном переходе Ягодин-Дорогуск на границе с Украиной. Как сообщила пресс-секретарь главы Краевой налоговой администрации Анита Виланек, ценности были спрятаны в ноутбуке, на месте жёсткого диска.

«Среди спрятанных монет были, в том числе, голландские талеры (так называемые лёвковые) 1648 года и 159 XVII века, времён Густава Августа. Еще 261 шт. монеты XVII, XVIII и XIX веков — полтораки, орты и копейки периода правления Сигизмунда III Вазы, Стефана Батория или Станислава Августа Понятовского. Среди монет есть русские «3 копейки» 1831 года. — монета Королевства Польского периода ноябрьского восстания, с набитыми клеймами, согласно решению временного правительства от 10 февраля 1831 года. Коллекцию дополняют 17 римских монет, так называемых денариев. В ноутбуке мы также нашли памятную медаль XIX века с надписью «Ремесленная и промышленная выставка в Кракове 1872 года», — передаёт сообщение пресс-секретаря «Польское радио».

Всего 49-летний гражданин Украины, направлявшийся автобусом из Киева в Познань, пытался провезти 444 коллекционных объекта, в том числе 442 монеты, памятную медаль и декоративный элемент, который, по всей видимости, является частью какой-то награды.

Стоимость изъятых ценностей оценят эксперты. Хотя контрабанда была пресечена, изъятые предметы старины, скорее всего, будут конфискованы в доход польского государства, и на Украину не вернутся.