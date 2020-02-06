Нальчик, , 13:18 — REGNUM Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении еще пятерых сотрудников муниципального унитарного предприятия «Каббалккоммунэнерго» по подозрению в получении взяток организованной группой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по республике. Таким образом, фигурантами этого уголовного дела стали уже 11 человек.

По версии следствия, в начале 2017 года руководство и сотрудники энергопредприятия разработали план, по которому последние должны были предлагать крупным потребителям за взятку списать большую часть потребленной ими электроэнергии.

Установлено, что руководил преступной группой бывший глава предприятия, а остальные действовали согласно распределенных ролей. Они в том числе были посредниками при передаче взяток руководству от потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи завели уголовные дела о взяточничестве на экс-директора МУП «Каббалккоммунэнерго» и нескольких его подчиненных. В настоящее время все 11 фигурантов находятся либо по под домашним арестом, либо закончены под стражу. Расследование продолжается.

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