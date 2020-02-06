Пенза, , 13:13 — REGNUM В 2019 году 385 жительниц Пензенской области отказались прерывать беременность и встали на учет в женские консультации. И это результат работы медицинских работников, психологов и представителей районных администраций, которые помогли принять решение будущим мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В результате на свет в прошлом году появились 257 детей, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области 6 февраля.

«За прошлый год уже родилось 257 детей. И это имеет огромное значение», — прокомментировал губернатор Иван Белозерцев.

Он потребовал усилить работу в части информирования будущих мам о мерах социальной поддержки.

Отмечается, что при женских консультациях функционируют «Школы материнства», где идет подготовка будущих мам к беременности, родам и уходу за младенцем. Власти подчёркивают, что с 2015 года число женщин, решивших сохранить беременность, выросло до 20%.