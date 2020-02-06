Джакарта, 6 февраля 2020, 13:12 — REGNUM Губернатор провинции Южный Сулавеси Нурдин Абдулла готовит район к проведению Национального дня прессы в 2022 году, сообщает Antara.
Нурдин Абдулла встретился с советом индонезийской ассоциации журналистов в Макассаре.
«Мы готовы провести Национальный день прессы в 2022 году», — заявил губернатор провинции.
«Южный Сулавеси очень интересен, поэтому участники мероприятия таже смогут насладиться природной красотой провинции», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Индонезии стремится сделать базовые услуги в провинции Южный Сулавеси национальной моделью обслуживания.
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