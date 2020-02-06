Ташкент, , 13:12 — REGNUM Сотрудничество в сфере атомной энергетики обсудили глава минэнерго Узбекистана Алишер Султанов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев. Об этом сообщили 6 февраля в пресс-службе министерства энергетики Узбекистана.

Во время переговоров в Ташкенте стороны обсудили проведение общественных слушаний в Казахстане и Узбекистане. На мероприятии планируется обсудить воздействие на окружающую среду при строительстве АЭС.

Мирзагалиев положительно оценил усилия Узбекистана в сфере мирного использования атома и предложил сотрудничество в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года генеральный директор «Ростатома» Сергей Лихачев заявил, что до 2020 года с Узбекистаном планируется подписать соглашение на строительство АЭС. Однако информации о подписании документа не поступало.

Читайте также: В Узбекистане построят завод по изготовлению металлоконструкций для АЭС