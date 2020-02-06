Варшава, , 13:11 — REGNUM Каждый третий работающий в Польше гражданин Украины хотел бы остаться там навсегда. Такой вывод представлен в докладе «Украинцы на польском рынке труда: опыт, проблемы и перспективы», который был представлен на форуме «Польша-Украина», проходящем в городе Жешув близ украинской границы.

Из доклада следует, что в последние два года количество украинских работников, заявляющих о желании остаться в Польше навсегда, выросло с 22% до 33%. Главной причиной этого называют зарплату, которая в Польше в среднем в 3,5 раза выше, чем на Украине.

По словам Марии Кузенко, директора отдела легализации трудоустройства подготовившей доклад компании EWL, по привлекательности для украинских работников с польским рынком труда может соперничать только немецкий, но там намного сложнее получить работу в законном порядке.

«В последних кварталах 2019 года со стороны правительства были налажены процедуры трудоустройства иностранцев. Длительность этих процедур была существенно сокращена. Речь не идет об упрощении, но об ускорении процедур, когда решения выдаются в сроках, предусмотренных законодательством», — приводит слова Кузенко «Польское радио».

Доклад был подготовлен на основе результатов опроса, проведённого среди украинских работников в Польше в апреле-мае 2019 года. Методом прямого опроса было выяснено мнение 855 граждан Украины.