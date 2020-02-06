Москва, , 13:07 — REGNUM Законопроект о полувольерной охоте, принятый Госдумой во втором чтении, ограничивает граждан в посещении лесов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Согласно поправкам, доступ граждан на земельные участки и (или) лесные участки, которые расположены в границах закрепленного охотничьего угодья и на которых расположены объекты охотничьей инфраструктуры, созданные для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, будет осуществляться только с разрешения юрлица или индивидуального предпринимателя (ИП), заключившего охотхозяйственное соглашение, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Законопроектом устанавливаются особенности осуществления любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. В частности, в отличие от охотничьих ресурсов, находящихся в естественной среде обитания, правовым основанием для осуществления охоты в отношении охотничьих ресурсов, содержащихся в полувольных условиях, предлагается определить путевку (документ, подтверждающий заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), выдаваемую охотнику, либо работнику охотпользователя-юридического лица или индивидуального предпринимателя.

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