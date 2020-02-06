Оренбург, , 13:07 — REGNUM В Оренбурге СУ СКР по региону прокомментировало обыски в управлении по организации дорожного движения мэрии (УОДД) и задержание руководителя управления Сергея Прошина. По данным ведомства чиновник задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных денежных средств должностными лицами УОДД в особо крупном размере.

По данным следствия, в период 2017 года должностные лица из числа руководства городского управления по организации дорожного движения заключили с индивидуальным предпринимателем договоры на поставку светофоров и комплектующих к ним, а также поставку разметочной краски. На расчетный счёт бизнесмена перечислили более 1 млн рублей, в то время как поставки этих товаров реально не осуществлялось.

Коммерсант, в свою очередь, перечислил полученные деньги на счет близкого родственника фигуранта уголовного дела, который фактически находился в пользовании задержанного чиновника. Подозреваемый в коррупционном преступлении сотрудник мэрии обналичил денежные средства и распорядился ими по собственному усмотрению.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области и ОЭБиПК МУ МВД «России».

5 февраля 2020 года начальник Управления по организации дорожного движения администрации города Оренбурга Сергей Прошин задержан. Сейчас у него статус подозреваемого. В ближайшее время следователь предъявит ему обвинение и будет ходатайствовать о мере пресечения.

Органы предварительного следствия отрабатывают причастность подозреваемого к аналогичным эпизодам преступной деятельности.