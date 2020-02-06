Псков, , 13:03 — REGNUM В Псковской области региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России будет проводить еженедельный мониторинг цен на индивидуальные средства защиты и лекарства в аптечных сетях и у поставщиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом было заявлено на рабочем совещании у первого вице-губернатора региона Веры Емельяновой.

Помимо ФАС, анализ стоимости медицинских масок в аптеках региона организовали региональные отделения Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

В настоящее время, по данным ФАС, стоимость лекарств и медицинских масок в псковских аптеках остаётся на прежнем уровне.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что в регионе не наблюдается значительного повышения спроса на медицинские маски и противовирусные препараты. В псковских лечебных учреждениях и аптечных сетях есть запас всех необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты, причём по некоторым препаратам — почти годовой запас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области также подписан план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

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