Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM В Ростовской области стоимость медицинских масок осталась на прежнем уровне. Об этом сообщила руководитель регионального управления Росздравнадзора Татьяна Полинская.

Глава ведомства призвала жителей Ростовской области не создавать ажиотаж вокруг покупки масок, а фармацевтов — не вводить покупателей в заблуждение. В настоящее время на Дону роста цен на медицинские маски нет, пишут в telegram-канале журналисты портала donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что министр здравоохранения региона Татьяна Быковская не исключила повышения стоимости медицинских масок. Рост цен может спровоцировать высокий спрос на изделия на фоне информации о распространении коронавируса из Китая.

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