Москва, , 13:24 — REGNUM В России следует разработать и применить концепцию развития педагогических кадров. Об этом 6 февраля заявил председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нужна популяризация. Сегодня в педагоги идут люди, которые в большинстве случаев не добрали баллы по другим направлениям. Нужно вернуть людей, которые хотят быть учителями, в педагогические вузы, нужна концепция развития педагогических кадров вплоть до федерального проекта», — сказал эксперт.

Также необходимо разгрузить от лишней бюрократической работы директоров и учителей в школах.

«Тогда мы на уровне действительной работы влетим в первую десятку международных стандартов, как в своё время советское образование», — заявил Володарский.

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