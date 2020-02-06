Пенза, , 13:00 — REGNUM В городе Кузнецке Пензенской области в 2020 году планируется расселение пяти аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 98 человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилья — 1,59 тыс.кв.м. На реализацию программных мероприятий планируется направить 57,5 млн рублей, сообщает управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 6 февраля.

В 2019 году на эти цели было направлено 57,4 млн рублей. Новое жилье обрели 40 семей из пяти аварийных домов. Квартиры приобретены в новостройках.

Всего с 2008 по 2017 годы в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Кузнецке были расселены 26 многоквартирных домов, новое жилье получили 740 человек.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Кузнецк — второй по величине индустриальный и культурный центр Пензенской области. Здесь проживает более 82 тыс. человек.