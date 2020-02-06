Элиста, , 13:00 — REGNUM 20 тонн пшеницы из карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата было незаконно ввезено на территорию Калмыкии из Волгоградской области. сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Материал проверки по факту перевозки индивидуальным предпринимателем партии пшеницы в количестве 20 тонн из Фроловского района Волгоградской области в Юстинский район Республики Калмыкия был передан из ОВД Черноярского района Астраханской области МВД России.

«В соответствии с постановлением главы администрации Волгоградской области, Фроловский район Волгоградской области является карантинной фитосанитарной зоной — территорией, на которой установлен карантинный фитосанитарный режим вследствие выявления карантинных объектов: горчака ползучего и повилики», — напомнили в ведомстве.

В таких случаях для транспортировки подкарантинной продукции требуется получение карантинного сертификата. За нарушение в отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении.