Москва, 6 февраля 2020, 12:56 — REGNUM Самым лучшим среди городов России и стран СНГ интересными праздничными мероприятиями и салютами в День защитника Отечества названы Москва, Минск и Санкт-Петербург, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».
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В пятёрке лидеров с запоминающимися мероприятиями к 23 февраля оказались города-герои Севастополь и Новороссийск.
Также в рейтинг лучших городов по привлекательности и уникальности праздничных мероприятий 23 февраля вошли Керчь, Тула, Волгоград, Мурманск и Смоленск.
Как сообщало ИА REGNUM, самые популярные направления для путешествий в длинные февральские выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, это Россия и безвизовые зарубежные страны.
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