Элиста, , 12:47 — REGNUM Калмыцкое УФАС начало проверки на наличие нарушений в рамках антимонопольного законодательства в сфере розничных продаж медицинских масок. Специалисты антимонопольного ведомства ищут признаки антиконкурентного сговора на рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минимальная цена на маски составляет 3 рубля, максимальная 22 рубля 50 копеек. При этом сотрудниками антимонопольной службы были проверены договоры поставок на медицинские изделия и средства индивидуальной защиты и установлено, что с 31 января 2020 года поднялась розничная цена на медицинские маски. Причиной повышения цен явилось увеличение цены на оптовой закупке. У хозяйствующих субъектов города Элисты наценка на маски варьируется от 10 до 50%. При этом хотелось бы отметить, что законодательно данная наценка не регулируется», — сообщили в ведомстве по предварительным итогам проведения проверок в нескольких аптеках.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки цен на медицинские маски антимонопольное ведомство начало в целом ряде регионов России после сообщений о резком росте цен на средства защиты на фоне коронавируса.