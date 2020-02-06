Москва, , 13:22 — REGNUM Начата сборка пролетного строения эстакады прямого хода на Северо-Восточной хорде (СВХ) столицы. Об этом сообщается на портале департамента строительства Москвы.

На других искусственных сооружениях трассы на данный момент производят бетонирование опор, подпорных стенок, а также монтаж вспомогательных устройств и временных опор для монтажа пролетных строений

«Мы приступили к сборке пролетного строения эстакады прямого хода Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе», — отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство участка от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе будет завершено в 2022 году.

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