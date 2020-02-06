Волгоград, , 12:50 — REGNUM Уголовное дело о массовой драке футбольных болельщиков в июле 2018 года рассмотрел Дубовский районный суд Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда. Зачинщика конфликта лишили свободы, соучастники отделались условным сроком.

Организатором погрома признали 31-летнего Владимира Яикова. Суд установил, что он собрал преступную группу из числа болельщиков футбольных клубов «Ротор» и «Ротор 2». Фанаты собирались устроить массовые агрессивные потасовки с представителями болельщиков иных футбольных команд. В июле 2018 года после окончания матча чемпионата второго дивизиона РФ, проходившего на стадионе «Нефтяник» в Волгограде, они на нескольких автомобилях поехали за болельщиками саратовского футбольного клуба «Сокол». По дороге домой гости остановились перекусить в Дубовке. Хулиганы, скрыв свои лица майками, проследовали за нами в кафе и устроили массовую драку.

Организатора банды осудили на два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда. Девятерым участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2,2 до 2,3 лет условно. Приговор пока не вступил в законную силу.