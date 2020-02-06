Москва, , 12:44 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сомневается, что врачи ставят правильный диагноз, ссылаясь на коронавирус, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Вирус уничтожает человечество… Против вирусов нет лекарств. Нам говорят, что выздоровело больше, чем умерло, но непонятно, чем лечили. Говорят: нет лекарства, но вылечили. Значит, диагноз неправильный? Это не было коронавирусом, значит», — рассуждает Жириновский.

Кроме того, он видит закономерности в распространении новой болезни.

«Откуда он взялся? Почему в Китае? Почему в это время?» — задает парламентарий вопросы.