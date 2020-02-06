Сеул, , 12:41 — REGNUM В Южной Корее участились случаи распространения ложной информации о коронавирусе и утечки персональных данных заражённых, сообщает KBS.

Известно, что 31 января в сети появились ложные данные о том, что в больницу города Сокчхо провинции Канвондо госпитализировали двух человек с подозрением на пневмонию нового типа, вызываемую коронавирусом 2019-nCoV.

Также были обнародованы личные данные одного из заражённых пациентов и людей, с которыми он общался.

В настоящее время правоохранительные органы Южной Кореи расследуют 28 заявлений о распространении ложной информации и утечке персональных данных в связи с коронавирусом.

На сегодняшний день, по подозрению в совершении данных правонарушений задержаны восемь человек.