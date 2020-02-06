Москва, , 12:36 — REGNUM Новых случаев заболевания пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в России не выявлено. Об этом 6 февраля сообщает Роспотребнадзор.

«В результате проводимого мониторинга на территории РФ выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, заболевания протекают в легкой клинической форме, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в обнародованном ведомством «Информационном бюллетене о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом».

Также указывается, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мер, которые направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в клинике Wuhan Jinyintan Hospital китайского города Ухань специалисты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства для борьбы с коронавирусом.

Читайте развитие сюжета: Журнал Time «надел» на Си Цзиньпина медицинскую маску