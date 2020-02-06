Москва, , 13:22 — REGNUM Одно из главных ожиданий профессионального сообщества от нового министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова заключается в увеличении количества высших учебных заведений. Об этом 6 февраля сообщил председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Перемены назрели, перемены должны быть, и в этой ситуации мы, образовательное сообщество, видим следующее: мы видим министром образования человека, который был ректором вуза, и на все те чаяния, которые есть в высшей школе, ему известны. Соответственно будет предпринята работа по решению этих вопросов», — сказал омбудсмен в сфере образования.

По его словам, на повестке дня высшего образования в РФ стоит несколько острых вопросов. Ключевой из них — вопрос неравномерности распределения вузов в России.

«Неравномерность связана с тем, что Рособрнадзор пять лет занимался закрытием вузов и филиалов. В итоге мы 1,5 тысячи вузов и филиалов потеряли. Регионы просто стонут от того что студенты, молодёжь уезжают в столицу, в большие города и не возвращаются. Сегодня настало время собирать камни, восстанавливать вузы, увеличивать количество образовательных учреждений в регионах», — заявил Володарский.

Это позволит удержать молодежь в регионах и решить кадровые проблемы на местах, уверен эксперт.

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