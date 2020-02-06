Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM Несколько рейсов не могут вылететь из международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) из-за непогоды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани.

В настоящее время ожидается вылет самолётов в Тель-Авив, Ереван, Махачкалу, а также двух авиарейсов в Москву. Вместе с тем в ростовском аэропорту из-за плохой видимости не смогли приземлиться несколько авиарейсов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. Несколько трасс на Дону закрыты из-за метели и плохой видимости. Водителей призывают воздержаться от дальних поездок.