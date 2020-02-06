Тула, , 12:15 — REGNUM Нарушения требований законодательства о противодействии коррупции выявила прокуратура Тулы, главе администрации города внесено представление, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что руководитель муниципального казенного предприятия «Комбинат специализированного обслуживания населения» одновременно является учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Металлинвест», что является нарушением законодательства. Также выяснилось, что администрацией города не установлен порядок аттестации руководителей унитарных предприятий, аттестация директора МКП «КСО» перед назначением, соответственно, не проводилась.

«С целью устранения выявленных нарушений прокурором города в адрес главы администрации внесено представление, в котором поставлены вопросы о расторжении трудового договора с руководителем унитарного предприятия и о необходимости принятия порядка аттестации руководителей унитарных предприятий в муниципальном образовании г. Тула», — сообщили в прокуратуре.