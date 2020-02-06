Севастополь, , 12:09 — REGNUM На одной из центральных улиц Севастополя прорвало водопровод. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

«Ремонтные бригады выявляют проблему с учётом поступившей информации, авария должна быть устранена в течение четырёх часов. Утечек канализации в данном микрорайоне не обнаружено», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным специалистов, из-за постоянных утечек в изношенных сетях водоснабжения Симферополь теряет более 60% воды. Ранее власти намеревались ввести график подачи воды из-за её дефицита, но потом решение отменили.

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