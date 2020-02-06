Белгород, , 12:05 — REGNUM Суд признал трёх граждан Вьетнама виновными в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ. Сначала нарушители проведут полгода в колонии, а затем их выдворят из страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе регионального Управления ФСБ.

Иностранцев задержали ночью в пограничной зоне Белгородского района. Они пытались проникнуть в Россию в обход установленных пунктов пропуска. Белгородский районный суда решил, что за незаконное пересечение Госграницы граждане Вьетнама проведут по шесть месяцев в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу. После освобождения иностранцев депортируют в страны исхода.