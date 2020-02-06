Чикаго, США, , 12:18 — REGNUM Около половины молодёжи в США поддерживают участие военных страны в «конфликте» между Южной Кореей и КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей чикагского Совета по глобальным вопросам.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 1 по 20 июля 2019 года среди 2059 американцев старше 18 лет, 49% респондентов поколения миллениума (рождённых в 1981—1996 гг.) согласны с тем, что США должны оказать помощь Южной Корее, если КНДР вторгнется на ее территории.

Аналогичный ответ дали 76% респондентов молчаливого поколения (рожденных в 1928—1945 гг.), 65% респондентов поколения беби-бумеров (рождённых в 1946—1964 гг.) и 56% респондентов поколения Х (рождённых в 1965—1980 гг.).

Специалисты отмечают, что старшее поколение в молодости выступало против мобилизации американских войск, однако их мнение изменилось на фоне нарастания северокорейской ядерной угрозы.

55% респондентов поколения миллениума считают, что ядерная программа КНДР представляет угрозу, аналогичного мнения придерживаются 64% респондентов поколения Х, 63% респондентов поколения беби-бумеров и 65% респондентов молчаливого поколения.

Кроме того, 62% респондентов поколения миллениума считают, что изменение климата также является серьезной угрозой для человечества. Аналогичного мнения придерживаются 54% респондентов поколения Х, 51% респондентов поколения беби-бумеров и 38% респондентов молчаливого поколения.