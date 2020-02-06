Алжир, , 12:00 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун амнистировал более 3000 заключенных, отбывающих короткие тюремные сроки. Об этом передает ВВС Africa.

По словам репортеров, это было совершено в попытке заручиться поддержкой после нескольких месяцев политических волнений.

Как передают журналисты телерадиокомпании, в ходе протестов против правящего режима были произведены сотни арестов демонстрантов.

Напомним, что президент Теббун был избран в декабре 2019 года в ходе голосования, против которого, однако, выступили представители масштабного протестного движения, требуя снятия со своих постов всех членов бывшего правящего класса.

Теббун прошел путь от простого государственного служащего до поста премьер-министра, на который он был назначен в 2017 году, он также занимал посты министра жилищного сектора и министра информации. Он был бывшим сторонником свергнутого лидера Алжира Абдельазиза Бутефлики.