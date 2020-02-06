Элиста, , 11:57 — REGNUM Работа над новым Генеральным планом столицы Калмыкии Элисты началась, об этом стало известно на заседании градостроительного совета администрации города. Заседание состоялось 5 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«В наших планах создать удобный, комфортный для проживания и привлекательный для гостей город в соответствии с требованиями времени и потребностями населения. Очень важно, чтобы Элиста приобрела облик современной столицы со своими особенностями и отличительными чертами. Малоэтажная застройка будет вестись согласно новому градостроительному плану, работа над которым уже началась», — отметил на заседании и. о. главы администрации Дмитрий Трапезников.

Как отмечалось на совещании последний Генплан — 2010 года — уже не соответствует потребностям города и «давно себя изжил», по причине хаотичного строительства. По мнению специалистов, малоэтажная застройка, которая заполонила город, не даёт возможности для строительства крупных объектов. Поэтому в новом Генплане, уточнила главный архитектор республики Галина Ашкатова, нужно учитывать именно комплексное освоение территории.

«Меняется вектор в развитии города, в долгосрочном планировании необходимо учитывать мнения населения, в социальных сетях идет активное обсуждение», — отметил глава города Николай Орзаев.