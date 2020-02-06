Токио, , 11:55 — REGNUM В Google стартовало голосование за «покемона года». Об этом сообщалось 5 февраля на странице франшизы Pokemon в Twitter.

https://twitter.com/Pokemon/status/1225058604631449600

Для того чтобы проголосовать за любимого покемона нужно вбить в адресной строке Google Pokemon vote. После этого пользователю станет доступен список из всех существующих на данный момент персонажей этой франшизы.

Напомним, Pokemon — это медиафраншиза, посвящённая фантастическим существам покемонам. В оригинальной серии игр их нужно приручать, тренировать и выставлять на специальные бои.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель Gears of War займётся разработкой новой Diablo