Кызыл, , 11:54 — REGNUM По примерным подсчётам в Туве насчитывается более трёх тысяч бродячих собак, из них половина приходится на столицу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, обязанный по закону отлавливать животных региональный минсельхоз не справляется с этим.

У министерства просто нет ресурсов для этого. Между тем, вступивший в силу с 1 января федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает умерщвлять безнадзорных животных.

«Их необходимо отлавливать и доставлять в приюты, обеспечивать кормление, лечение, стерилизацию и поиск новых хозяев. Закон предусматривает также ответственность за любой причиняемый вред таким животным. Так, их нельзя оперировать без обезболивания, держать в помещениях, которые не зарегистрированы как приюты», — отметили в правительстве.

Для решения проблемы в минсельхозе намерены привлечь муниципалитеты и бизнес, готовый открывать приюты для брошенных собак. После определения механизма финансирования и получения предложений из районов, чиновники направят инициативу для утверждения в Верховный хурал.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Тувы Шолбан Кара-оол ранее поднял вопрос бездомных собак в связи с мусорной проблемой. По его словам, неубранный мусор привлекает всё больше собак. В результате не только детям, но и взрослым стало невозможно пройти по двору без опаски.

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